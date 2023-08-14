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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Бермуды рассматривают возможность введения налога на прибыль

На прошлой неделе Бермудские острова предприняли шаги по введению налога на прибыль корпораций в рамках программы по пересмотру налоговых режимов, проводимой наряду с почти 140 другими странами, с целью удержать крупные транснациональные компании от размещения прибыли в странах с наиболее низкими налогами.

Ольга Кутяева
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В своем заявлении Правительство Бермудских островов сообщило, что это предложение положит конец существовавшему в течение длительного времени нулевому налогу на прибыль корпораций и будет распространяться на бермудские подразделения транснациональных корпораций с годовым доходом 750 млн EUR (820 млн USD) и более. Предложение, которое, как ожидается, вступит в силу в 2025 году, публикуется для получения комментариев общественности, и правительство открывает ряд консультационных периодов.

Решение о прекращении действия статуса Бермудских островов как налогового убежища было принято примерно через 2 года после того, как ОЭСР заключила соглашение о принятии глобального минимального налога в размере 15%. Сделка призвана отменить устаревшие налоговые режимы, которые позволяли компаниям, в частности таким как Alphabet Inc. и Google или Amazon.com Inc., избегать уплаты большинства налогов, размещая свою прибыль в странах с низким или нулевым уровнем налога на прибыль.

Минимальный налог в размере 15% для транснациональных корпораций с годовым доходом 750 млн EUR и более является одним из двух основных компонентов сделки и встречает меньшее сопротивление, чем первый компонент, который, направленный на перераспределение прав на налогообложение 100 крупнейших и наиболее прибыльных транснациональных корпораций, столкнулся с политическими проблемами в США.

По материалам Business Insurance

#Бермудские острова#Глобальный минимальный налог (GMT)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бермудские острова#Глобальный минимальный налог (GMT)