Болгария вносит изменения в законодательство о социальном обеспечении и медицинском страховании на 2023 год

Национальное агентство по доходам Болгарии объявило о публикации заключения о применении законодательства о социальном обеспечении и медицинском страховании на 2023 год.

Задержки с принятием законодательства привели к тому, что в 2023 г. продолжалось применение законодательства 2022 г., в том числе максимальная база сохранилась на уровне 3400 левов., а минимальная месячная база осталась на уровне 710 левов.

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Как поясняется в заключении, максимальная база остается в размере 3400 левов в период с 1 января по 31 января 2023 года, а минимальная месячная база увеличивается с 710 левов до 780 левов с 1 августа до 31 декабря 2023 года.

В заключении также отмечаются изменения в ставках взносов для отдельных групп экономической деятельности за взносы в фонды несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1 августа по 31 декабря 2023 года, в том числе:

· Снижение ставки на утилизацию и другие услуги по обращению с отходами с 1,1% до 0,9%;

· Снижение на почтовую и курьерскую деятельность с 0,9% до 0,7%;

· Рост на растениеводство, животноводство, охоту и подсобные работы с 0,7% до 0,9%;

· Повышение на производство химической продукции с 0,9% до 1,1%;

· Повышение на производство металлических изделий, кроме машин и оборудования с 0,9% до 1,1%;

· Увеличение производства транспортных средств, кроме легковых, с 0,9% до 1,1%; и

· Увеличение на архитектурные и инженерные работы, технические испытания и анализы с 0,5% до 0,7%.

Остальные ставки взносов не изменились.