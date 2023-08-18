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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Греция сохраняет процентные ставки за просроченные налоговые платежи

Управление государственных доходов Греции (AADE) опубликовало Решение A. 1121 от 3 августа 2023 года, в котором предусматривается, что Греция сохранит процентные ставки за просроченные налоговые платежи и возврат ненадлежащих налоговых платежей.

Ксения Шилкина
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Греция приняла решение сохранить процентные ставки несмотря на увеличение основных операций рефинансирования Европейского центрального банка.

Таким образом, процентная ставка по просроченным налоговым платежам останется на уровне 8,76% годовых, а процентная ставка по несвоевременным налоговым платежам останется на уровне 6% годовых.

Решение A.1121 действует в течение двух лет, начиная с 9 августа 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Греция#налоговый учет
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#налоговый учет