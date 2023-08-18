Греция сохраняет процентные ставки за просроченные налоговые платежи

Управление государственных доходов Греции (AADE) опубликовало Решение A. 1121 от 3 августа 2023 года, в котором предусматривается, что Греция сохранит процентные ставки за просроченные налоговые платежи и возврат ненадлежащих налоговых платежей.

Греция приняла решение сохранить процентные ставки несмотря на увеличение основных операций рефинансирования Европейского центрального банка.

Таким образом, процентная ставка по просроченным налоговым платежам останется на уровне 8,76% годовых, а процентная ставка по несвоевременным налоговым платежам останется на уровне 6% годовых.

Решение A.1121 действует в течение двух лет, начиная с 9 августа 2023 года.