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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Египет вносит поправки в закон об инвестициях, включая пересмотренные стимулы для промышленных проектов

Египет опубликовал Закон № 160 от 2023 года в Официальном вестнике 25 июля 2023 года, которым были внесены несколько поправок в Закон об инвестициях № 72 от 2017 года.

Ксения Шилкина
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Поправки включают в себя то, что все инвестиционные проекты могут пользоваться общими льготами, предусмотренными в Законе об инвестициях, независимо от правовой системы, которой подчиняется проект. Единственным исключением являются проекты, созданные в режиме свободной зоны.

Другие важные поправки касаются специального стимула для промышленных проектов, финансируемых не менее чем на 50% в иностранной валюте, финансируемых из-за рубежа. Таким проектам может быть предоставлено денежное возмещение в размере от 35% до 55% корпоративного подоходного налога, причитающегося с дохода, полученного от проекта, при условии, что отвечающий требованиям проект начнет свою деятельность в течение шести лет с 26 июля 2023 года, что было установлено Кабинетом министров Египта.

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Возврат считается необлагаемым налогом доходом для инвестора и должен быть предоставлен Министерством финансов в течение 45 дней после истечения срока подачи налоговой декларации. В случае превышения 45-дневного периода инвестор имеет право на комиссию за просрочку платежа. В дополнение к возмещению, инвестиционные проекты могут получить освобождение до 50% расходов, понесенных на создание необходимой инфраструктуры и коммунальных услуг, а также освобождение до 50% от счетов за потребление коммунальных услуг на максимальный период 10 лет.

Наконец, поправки включают расширенный круг отраслей, которым разрешено создавать проекты в свободных зонах. Это включает в себя добавление ранее запрещенных отраслей, включая нефтепереработку, производство удобрений, металлургию, переработку природного газа, ликвидацию и транспорт, а также энергоемкие отрасли.

По материалам orbitax.com

#Египет#законодательство
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#законодательство