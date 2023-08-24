Министры инвестиций стран АСЕАН согласились с необходимостью пересмотра глобального минимального налога

Министерство инвестиций Индонезии выпустило релиз, посвященный глобальному минимальному налогу (GMT), по итогам 55-й встречи министров экономики стран АСЕАН, которая прошла в Семаранге (Индонезия) 19-20 августа.
Согласно релизу, министры экономики стран АСЕАН согласились с тем, что правила глобального минимального налога необходимо пересмотреть с точки зрения их влияния на инвестиции.
Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия обратился с просьбой пересмотреть применение правил глобального минимального налога, поскольку от их применения выиграют только отдельные юрисдикции - развитые страны с более высокой инвестиционной конкурентоспособностью. По мнению Лахадалии, если правила глобального минимального налога будут введены слишком рано, то бизнес сосредоточится на инвестициях в свои собственные развитые страны и нарушит последующие инвестиции в страны АСЕАН. Лахадалия также заявил, что правила GMT - это не более чем уловка, которая заставит развивающиеся страны отправлять сырье в развитые страны.
В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Некоторые из этих стран также являются членами Инклюзивной рамочной программы BEPS и согласились с Итоговым заявлением по двухкомпонентному решению ОЭСР, а некоторые уже предприняли шаги по внедрению Компонента 2 GMT.
По материалам BKPM
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