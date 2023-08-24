Министры инвестиций стран АСЕАН согласились с необходимостью пересмотра глобального минимального налога

Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия обратился с просьбой пересмотреть применение правил глобального минимального налога, поскольку от их применения выиграют только отдельные юрисдикции - развитые страны с более высокой инвестиционной конкурентоспособностью. По мнению Лахадалии, если правила глобального минимального налога будут введены слишком рано, то бизнес сосредоточится на инвестициях в свои собственные развитые страны и нарушит последующие инвестиции в страны АСЕАН. Лахадалия также заявил, что правила GMT - это не более чем уловка, которая заставит развивающиеся страны отправлять сырье в развитые страны.