News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
2

Министры инвестиций стран АСЕАН согласились с необходимостью пересмотра глобального минимального налога

Министерство инвестиций Индонезии выпустило релиз, посвященный глобальному минимальному налогу (GMT), по итогам 55-й встречи министров экономики стран АСЕАН, которая прошла в Семаранге (Индонезия) 19-20 августа.

Ольга Кутяева
Обсудить

Согласно релизу, министры экономики стран АСЕАН согласились с тем, что правила глобального минимального налога необходимо пересмотреть с точки зрения их влияния на инвестиции.

Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия обратился с просьбой пересмотреть применение правил глобального минимального налога, поскольку от их применения выиграют только отдельные юрисдикции - развитые страны с более высокой инвестиционной конкурентоспособностью. По мнению Лахадалии, если правила глобального минимального налога будут введены слишком рано, то бизнес сосредоточится на инвестициях в свои собственные развитые страны и нарушит последующие инвестиции в страны АСЕАН. Лахадалия также заявил, что правила GMT - это не более чем уловка, которая заставит развивающиеся страны отправлять сырье в развитые страны.

В АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Некоторые из этих стран также являются членами Инклюзивной рамочной программы BEPS и согласились с Итоговым заявлением по двухкомпонентному решению ОЭСР, а некоторые уже предприняли шаги по внедрению Компонента 2 GMT.

По материалам BKPM

#Глобальный минимальный налог (GMT)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Глобальный минимальный налог (GMT)