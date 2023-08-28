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Ольга Кутяева
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Португалия вводит публичную CbC-отчетность

Португалия опубликовала Закон 73/2023 от 23 августа., предусматривающий введение публичной страновой отчетности (CbC).

Ольга Кутяева
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Закон принят в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101, устанавливающей порог публичной страновой отчетности как размер годового консолидированного дохода 750 000 000 EUR за каждый из 2-х последних последовательных финансовых периодов. Отчет публикуется на сайте отчитывающейся компании в течение 12 месяцев по окончании финансового периода. Документ публикуется бесплатно и на общедоступным на языке, на котором составлена финансовая отчетность и как минимум на одном из официальных языков Европейского Союза.

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К отчитывающимся компаниям относятся конечные материнские компании групп, отвечающих пороговому значению, или отдельные компании, отвечающие пороговому значению, за исключением случаев, когда группа или компания ведет бизнес только в Португалии и ни в какой другой налоговой юрисдикции.

К отчитывающимся компаниям также относятся португальские филиалы или дочерние компании, если конечная материнская компания группы не подчиняется законам государства члена ЕС, и если она в течение 12 месяцев по окончании финансового года опубликовала на своем веб-сайте бесплатный и общедоступный отчет по CbC хотя бы на одном из официальных языков ЕС.

Закон также содержит факультативное положение, позволяющее входящим в отчет группам откладывать раскрытие коммерчески чувствительной информации на срок до 5 лет, если ее раскрытие может нанести серьезный ущерб коммерческому положению компаний, включенных в отчет. Однако информация, касающаяся не сотрудничающих юрисдикций, не может быть опущена.

Закон 73/2023 вступил в силу 24 августа и применяется к финансовым периодам, начинающимся с 22 июня 2024 года.

По материалам Orbitax

#Межстрановая отчетность#Португалия
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Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Межстрановая отчетность#Португалия