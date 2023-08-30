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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Опубликован отчет ООН о содействии всестороннему и эффективному международному налоговому сотрудничеству

28 августа был опубликован окончательный доклад Генерального секретаря ООН, как того требует принятая в декабре 2022 года резолюция «О содействии всестороннему и эффективному сотрудничеству в области налогообложения в рамках Организации Объединенных Наций».

Ольга Кутяева
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Как сообщалось ранее, предварительная неотредактированная версия доклада была опубликована в начале месяца. Окончательный вариант доклада во многом повторяет предварительную версию, включая анализ существующих механизмов международного налогового сотрудничества, а также определение трех вариантов, позволяющих сделать такое сотрудничество полностью инклюзивным и более эффективным:

  • многосторонняя конвенция по налогам, которая будет представлять собой юридически обязательное соглашение;
  • рамочная конвенция о международном налоговом сотрудничестве, которая будет представлять собой юридически обязательное соглашение; или
  • рамочная конвенция о международном налоговом сотрудничестве, которая будет представлять собой необязательную программу скоординированных действий.

Подробная информация о развитии событий после выхода отчета будет опубликована позже.

По материалам Orbitax

#налоговое соглашение
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение