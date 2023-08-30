Опубликован отчет ООН о содействии всестороннему и эффективному международному налоговому сотрудничеству

28 августа был опубликован окончательный доклад Генерального секретаря ООН, как того требует принятая в декабре 2022 года резолюция «О содействии всестороннему и эффективному сотрудничеству в области налогообложения в рамках Организации Объединенных Наций».
Как сообщалось ранее, предварительная неотредактированная версия доклада была опубликована в начале месяца. Окончательный вариант доклада во многом повторяет предварительную версию, включая анализ существующих механизмов международного налогового сотрудничества, а также определение трех вариантов, позволяющих сделать такое сотрудничество полностью инклюзивным и более эффективным:
Подробная информация о развитии событий после выхода отчета будет опубликована позже.
По материалам Orbitax
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