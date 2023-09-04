Саудовские компании с выручкой менее 2,7 млн USD не подлежат аудиту

Саудовская Аравия активизировала усилия по развитию предпринимательства в стране: Министерство торговли освободило микро- и малые предприятия с годовым доходом менее 10 млн SAR (2,66 млн USD) от аудиторских требований.

В своем твиттере министерство сообщило, что освобождаются также компании с общей суммой активов не более 10 млн SAR и численностью персонала менее 49 человек.

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Данная инициатива направлена на облегчение регуляторного бремени и поддержку роста микро- и малого бизнеса в Королевстве.

Фактически, новый закон о компаниях позволяет более чем 2 000 учреждений перейти в разряд компаний в первом квартале 2023 года, поддерживая усилия по пересмотру и модернизации торгового и инвестиционного законодательства и законов Королевства.

Новая система, запущенная 19 января Министерством торговли и Управлением по рынку капитала, позволила за первые 3 месяца создать 2 048 компаний.

Из них 2 011 компаний были преобразованы из институтов в компании в соответствии с критериями, установленными министерством.

Кроме того, 20 компаний и 14 учреждений преобразовались в акционерные общества, а 3 из них получили публичный листинг в первом квартале 2023 года.

«Новый закон о компаниях позволит компаниям расти, расширяться, решать проблемы и следить за экономическими тенденциями в Королевстве на всех уровнях. Это необходимо для реализации целей и планов, заложенных в программах "Видение 2030"», - отмечается на официальном сайте министерства.

Система направлена на повышение устойчивости корпораций и поддержку инвестиций в малые и средние предприятия путем упрощения нормативных процедур и требований.

Она также направлена на достижение большего разнообразия рынка за счет добавления новых юридических лиц, повышения гибкости систем, сохранения прав клиентов, снижения количества споров и обеспечения справедливого отношения к заинтересованным сторонам.