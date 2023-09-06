Япония внедряет новую систему для ускорения трудоустройства иностранных ИТ-специалистов

Ожидается, что новая система вступит в силу в конце 2023 года. Как только новая система будет внедрена, региональные власти смогут проводить предварительную оценку подходящих компаний и давать предварительное одобрение на найм иностранных ИТ-специалистов, что сократит время иммиграционной обработки после того, как эти компании начнут нанимать подходящих лиц.