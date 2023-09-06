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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Япония внедряет новую систему для ускорения трудоустройства иностранных ИТ-специалистов

Правительство Японии создает новую структуру, которая позволит компаниям, отвечающим критериям, нанимать иностранных ИТ-специалистов в течение одного месяца.

Ксения Шилкина
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Ожидается, что новая система вступит в силу в конце 2023 года. Как только новая система будет внедрена, региональные власти смогут проводить предварительную оценку подходящих компаний и давать предварительное одобрение на найм иностранных ИТ-специалистов, что сократит время иммиграционной обработки после того, как эти компании начнут нанимать подходящих лиц.

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Ожидается, что правительство первоначально внедрит новую систему в 13 национальных стратегических особых зонах, начиная с города Фукуока.

По материалам ey.com

#нерезидент#Япония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#нерезидент#Япония