Япония внедряет новую систему для ускорения трудоустройства иностранных ИТ-специалистов

Правительство Японии создает новую структуру, которая позволит компаниям, отвечающим критериям, нанимать иностранных ИТ-специалистов в течение одного месяца.
Ожидается, что новая система вступит в силу в конце 2023 года. Как только новая система будет внедрена, региональные власти смогут проводить предварительную оценку подходящих компаний и давать предварительное одобрение на найм иностранных ИТ-специалистов, что сократит время иммиграционной обработки после того, как эти компании начнут нанимать подходящих лиц.
Ожидается, что правительство первоначально внедрит новую систему в 13 национальных стратегических особых зонах, начиная с города Фукуока.
По материалам ey.com
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