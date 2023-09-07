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Ольга Кутяева
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Услуга по подготовке заверенного перевода документов для подачи в военкомат в целях снятия с воинского учета

Наш отдел переводов GSL Translations в настоящее время оказывает услугу по переводу необходимых для снятия с воинского учета документов, а также их нотариальному заверению.

Ольга Кутяева
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На сегодняшний день актуальной и непростой задачей является снятие с воинского учета граждан, выехавших за рубеж на срок более 6 месяцев.

В апреле этого года был принят закон, прописывающий новый порядок снятия с воинского учета для граждан, которые живут за границей более полугода. Ранее такая процедура требовала обязательного личного присутствия. Теперь это законно можно сделать без посещения военкомата.

Однако условия подачи документов постоянно меняются, а требования военкоматов ужесточаются и четко не прописаны в законодательстве.

Но при этом требования к оформлению перевода и его удостоверению нотариусом остаются стандартными и соответствуют требованиям подачи зарубежных документов в другие государственные органы.

И наш отдел переводов GSL Translations может помочь вам в этом вопросе. Все подробности вы можете узнать по электронной почте - translations@gsl.org

#перевод
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#перевод