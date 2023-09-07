Услуга по подготовке заверенного перевода документов для подачи в военкомат в целях снятия с воинского учета

Наш отдел переводов GSL Translations в настоящее время оказывает услугу по переводу необходимых для снятия с воинского учета документов, а также их нотариальному заверению.

На сегодняшний день актуальной и непростой задачей является снятие с воинского учета граждан, выехавших за рубеж на срок более 6 месяцев.

В апреле этого года был принят закон, прописывающий новый порядок снятия с воинского учета для граждан, которые живут за границей более полугода. Ранее такая процедура требовала обязательного личного присутствия. Теперь это законно можно сделать без посещения военкомата.

Однако условия подачи документов постоянно меняются, а требования военкоматов ужесточаются и четко не прописаны в законодательстве.

Но при этом требования к оформлению перевода и его удостоверению нотариусом остаются стандартными и соответствуют требованиям подачи зарубежных документов в другие государственные органы.