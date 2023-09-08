Бразилия меняет порядок налогообложения инвестиционных фондов

Новая временная мера вносит изменения в порядок налогообложения закрытых и некоторых иных инвестиционных фондов в Бразилии.

Ключевые изменения включают в себя механизм периодического удержания налога на нереализованную прибыль раз в полгода, а не при ликвидации инвестиций.

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Новые правила должны вступить в силу 1 января 2024 года; однако временная мера должна быть преобразована в федеральный закон Конгрессом Бразилии в течение определенного периода, чтобы стать постоянной, иначе она потеряет свою силу.

Временная мера 1 1,184/23 (PM), опубликованная 28 августа 2023 года, вносит изменения в налогообложение инвестиционных фондов в Бразилии и вводит механизм периодического налогообложения для закрытых и эксклюзивных фондов (come-cotas).