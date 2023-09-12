Бразилия установила минимальную месячную зарплату и индивидуальные налоговые ставки

Бразилия опубликовала в Официальном вестнике Закон № 14.663 от 28 августа 2023 года, который включает меры, касающиеся минимальной ежемесячной заработной платы и ежемесячных ставок индивидуального подоходного налога.
Что касается минимальной заработной платы, Закон № 14 663 предусматривает, что минимальная ежемесячная заработная плата составляет 1 320,00 бразильских реалов с 1 мая 2023 года, что подтверждает объявления о минимальной ежемесячной заработной плате, объявленные ранее в этом году.
Закон также предусматривает, что с 1 мая 2023 года минимальная дневная и почасовая заработная плата составляет 44 бразильских реалов и 6,00 бразильских реалов соответственно. Кроме того, Закон № 14 663 предусматривает, что минимальная заработная плата будет корректироваться с учетом инфляции с 1 января каждого года, начиная с 1 января 2023 года.
Что касается групп/ставок индивидуального подоходного налога, Закон № 14663 преобразует группы/ставки, установленные Временной мерой № 1.171 от 30 апреля 2023 года, в закон следующим образом:
Ставки действуют с мая 2023 года.
По материалам orbitax.com
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