Италия проводит консультации по внедрению минимального глобального налога

Министерство экономики и финансов Италии начало публичные консультации по проекту законона о введении глобального минимального налога Компонент 2 в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Ранее Законом № 11 от 9 августа 2023 года Gравительство Италии получило полномочия по проведению различных налоговых реформ, включая реализацию Директивы Совета (ЕС) 2022/2523. Законопроект соответствует Директиве, с соответствующими ссылками на итальянское законодательство и использованием формулировок, в большей степени соответствующих итальянской законодательной практике. Речь идет о правиле включения доходов (Income inclusion rule, IIR) и правиле необлагаемых платежей (Undertaxed payment / profit rule, UTPR), а также о квалифицированном минимальном налоге на пополнение внутреннего бюджета (Qualified domestic minimum top-up tax, QDMTT).

Согласно проекту, IIR и QDMTT будут применяться с финансового года, следующего за отчетным 31 декабря 2023 года, а UTPR - с финансового года, следующего за отчетным 31 декабря 2024 года.

Срок представления комментариев - до 1 октября 2024 года.