Исландия вводит новые льготы для обладателей вида на жительство

С августа 2023 года Исландия вводит в действие поправки к Закону об иностранных гражданах, вводящие новые льготы для обладателей вида на жительство (ВНЖ).

Изменения затрагивают лиц, которые подают заявление или имеют ВНЖ на основании работы по найму по следующим категориям:

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Заявители, работающие по данной категории, теперь могут получить ВНЖ сроком действия до 4-х лет (ранее – 2 года).

Владельцы ВНЖ, чьи трудовые контракты расторгнуты в течение разрешенного срока пребывания теперь могут подать заявление на получение нового разрешения, действительного в течение 1 года после прекращения действия контракта с целью поиска новой работы. Ранее такие лица должны были обязаны были покинуть Исландию не менее чем на 2 года, если их трудовой договор был расторгнут, и заключить другой контракт, прежде чем подавать заявление на получение новое разрешение.

Специализированный персонал, имеющий контракт на сотрудничество или оказание услуг.

Заявители этой категории теперь могут получить ВНЖ, сроком до 1 года (ранее - 6 месяцев).

Обладатели ВНЖ теперь могут ввозить в страну квалифицированных иждивенцев (супругов, детей и родителей старше 67 лет). Ранее эти лица не могли спонсировать иждивенцев.

Нехватка рабочей силы.

Обладатели ВНЖ по этой категории могут теперь могут продлевать свои разрешения на срок до 2-х лет (ранее – 1 год).

Владельцы ВНЖ теперь имеют право ввозить в страну квалифицированных иждивенцев. Ранее эти лица не могли спонсировать иждивенцев.

Лица, чей ВНЖ истек, теперь больше не обязаны проводить 2 года за пределами Исландии перед подачей заявления на получение нового ВНЖ.

Владельцы ВНЖ, чей трудовой договор расторгнут в течение разрешенного срока пребывания теперь могут подать заявление на получение нового разрешения, действительного в течение 6 месяцев после расторжения контракта с целью поиска новой работы. Ранее такие лица должны были должны были покинуть Исландию, если их трудовой договор был расторгнут и заключить другой контракт до подачи заявления на получение нового разрешения.

Кроме того, внесенные изменения затрагивают иждивенцев первичных заявителей и иностранных студентов в Исландии.