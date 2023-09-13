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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Еврокомиссия предлагает систему налогообложения головных офисов и другие меры поддержки малых и средних предприятий

Европейская Комиссия объявила о ряде инициатив, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ольга Кутяева
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Среди прочего, речь идет о необязательной системе налогообложения головного офиса, позволяющей малым средним предприятиям (МСР), осуществляющим трансграничную деятельность через постоянные представительства, взаимодействовать только с налоговой службой головного офиса вместо того, чтобы соблюдать требования нескольких налоговых систем.

Также опубликованы новые предложения по Положению о просрочке платежей по коммерческим сделкам и Директиве, устанавливающей систему налогообложения головного офиса для МСП. Дополнительные инициативы направлены на дальнейшее расширение доступа МСП к финансированию, улучшение условий ведения бизнеса и поддержку роста МСП в средние компании для раскрытия их полного экономического потенциала.

Система налогообложения головного офиса предоставит малым и средним предприятиям, осуществляющим трансграничную деятельность через постоянные представительства, возможность взаимодействовать только с одной налоговой службой - головным офисом - вместо необходимости соблюдать требования нескольких налоговых систем.

Кроме того, в сообщении Комиссии о помощи МСП предлагается ряд мер незаконодательного характера, направленных на поддержку МСП и обеспечение полного использования их экономического потенциала.

По материалам European Commission

#Европейская комиссия ЕС#субъекты МСП
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#субъекты МСП