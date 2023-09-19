Саудовская Аравия пересматривает положения по налогу у источника выплаты

Поправки предусматривают, что нерезиденты облагаются (удерживаемым) налогом на любую сумму, которую они получают из любого источника в Саудовской Аравии, в том числе по следующим основным ставкам:

Ключевое изменение касается ставки налога у источника на технические или консультационные услуги: повышенная ставка в 15% больше не применяется к платежам за технические или консультационные услуги головному офису или ассоциированным компаниям, на которые вместо этого распространяется стандартная 5%-ная ставка.