Саудовская Аравия пересматривает положения по налогу у источника выплаты

Саудовская Аравия опубликовала постановление № 25 Министерства финансов в Официальном вестнике 12 сентября 2023 года, которое пересматривает положения, касающиеся удерживаемого налога на выплаты нерезидентам.
Поправки предусматривают, что нерезиденты облагаются (удерживаемым) налогом на любую сумму, которую они получают из любого источника в Саудовской Аравии, в том числе по следующим основным ставкам:
Ключевое изменение касается ставки налога у источника на технические или консультационные услуги: повышенная ставка в 15% больше не применяется к платежам за технические или консультационные услуги головному офису или ассоциированным компаниям, на которые вместо этого распространяется стандартная 5%-ная ставка.
По материалам orbitax.com
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