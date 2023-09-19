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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Саудовская Аравия пересматривает положения по налогу у источника выплаты

Саудовская Аравия опубликовала постановление № 25 Министерства финансов в Официальном вестнике 12 сентября 2023 года, которое пересматривает положения, касающиеся удерживаемого налога на выплаты нерезидентам.

Ксения Шилкина
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Поправки предусматривают, что нерезиденты облагаются (удерживаемым) налогом на любую сумму, которую они получают из любого источника в Саудовской Аравии, в том числе по следующим основным ставкам:

  • Дивиденды - 5%
  • Проценты - 5%
  • Роялти или арендная плата - 15%
  • Технические или консультационные услуги - 5%

Ключевое изменение касается ставки налога у источника на технические или консультационные услуги: повышенная ставка в 15% больше не применяется к платежам за технические или консультационные услуги головному офису или ассоциированным компаниям, на которые вместо этого распространяется стандартная 5%-ная ставка.

По материалам orbitax.com

#налог у источника#Саудовская Аравия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог у источника#Саудовская Аравия