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Полина Мостепан
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В России ввели цифровой паспорт

18 сентября 2023 года Президент РФ подписал указ о порядке использования цифрового паспорта. Таким образом, граждане смогут предъявлять электронный паспорт, используя приложение Гослуги для проверки личности.

Полина Мостепан
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Теперь для подтверждения личности в правоохранительных органах либо в банке, будет достаточно открыть приложение Госуслуги и показать данные профиля, то есть не надо будет носить с собой бумажный паспорт. Данная возможность также будет доступна и для юридических лиц.

Но важно уточнить, что в указе прописано, что использование цифрового паспорта для удостоверения личности, является добровольным мероприятием. В течение трех месяцев правительство должно предоставить список ситуаций и документов, при которых можно будет использовать именно электронный паспорт.

Механизм получения электронного паспорта просто: в приложение Госуслуги загружается из биометрического паспорта фотография, после этого происходит генерация QR-кода. Именно его нужно будет предъявить в случае идентификации личности.

Введение цифрового паспорта, безусловно, является большим шагом в цифровое будущее России, но важно напомнить, что существует большой риск утечки персональных данных пользователей. И что немаловажно, бумажные документы сохранят свой статус и их использование возможно без каких-либо ограничений.

По материалам: Телеграм-канала "Госуслуги"

#Постановление Правительства
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Постановление Правительства