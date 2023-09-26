Индонезия вводит новый маршрут «Золотой визы»

Индонезия недавно ввела программу «Золотая виза», которая разрешает определенным категориям заявителей (включая инвесторов) проживать в Индонезии в течение пяти или 10 лет.

22 августа 2023 года Министерство юстиции и прав человека Индонезии издало Постановление № 22 от 2023 года о визах и видах на жительство, которое вступило в силу 24 августа 2023 года.

Все услуги по этой теме:

Нужна резидентская виза в ОАЭ? Подробнее У Вас вопрос по оформлению визы? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Имя Некорректные данные Телефон Некорректные данные E-mail Некорректные данные Ваш вопрос (не обязательно) Подробнее Нажимая кнопку «Подробнее»,

Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

в соответствии с условиями политики конфиденциальности или напишите нам в мессенджере

Постановление закрепляет в законе новый маршрут «Золотой визы», который разрешает физическим лицам проживать в Индонезии на срок до 10 лет и предоставляет им доступ к приоритетным услугам в иммиграционных офисах, контрольно-пропускных пунктах и связанных с ними организациях.

Лицам, успешно подавшим заявку по маршруту «Золотая виза», будет предоставлена виза на временное пребывание (VITAS), временное разрешение (ITAS) или разрешение на постоянное пребывание (ITAP), а также разрешение на повторный въезд.

Ожидается, что правительство начнет принимать заявления по программе «Золотая виза» в течение 60 дней после вступления нового закона в силу (т. е. 23 октября 2023 года).