Fitch повысило кредитный рейтинг Омана до уровня BB+

Отражая стремление Омана к финансовой стабильности, американское агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте этой страны Персидского залива до уровня «BB+» с «BB».

По мнению агентства, ключевым фактором, способствующим повышению, стала приверженность правительства Омана реализации мер по поддержанию финансовой безопасности.

Агентство также отметило, что повышение рейтинга подразумевает, что правительство не отступит от принятых недавно мер по фискальной консолидации.

«Снижение цены безубыточности бюджета Омана до уровня ниже 70 USD за баррель на нашем прогнозном горизонте с 80-90 USD в 2017-2019 гг. значительно уменьшает уязвимость к колебаниям цен на нефть, хотя риски остаются», - говорится в отчете Fitch Ratings.

Что касается сокращения долга, то, согласно анализу, Оман продолжает предварительно погашать часть этого дефицита, используя профицит бюджета от высоких цен на нефть, ожидая, что в 2023 году эти показатели сократятся примерно на 8% в номинальном выражении.

Рейтинговое агентство также указало, что снижение внешнего долга ослабило риски внешней ликвидности, хотя выплаты по долгу препятствовали накоплению иностранных активов.

Валютные резервы в 2023 году вырастут незначительно, так как выплаты по долгу будут покрывать 3,3 месяца платежей по текущему счету, что ниже медианного уровня «BB» в 4,3 месяца, говорится в документе.

Fitch также отметило, что инвестиции в возобновляемую энергетику и водородный сектор, как ожидается, будут стимулировать рост с 2025 года.

При этом общий бюджет государства достигнет финансового профицита в размере около 4,1% в 2023 году, 2,4% в 2024 году и 1% в 2025 году.

В отчете указано, что, по прогнозам рейтингового агентства, государственный долг как отношение к ВВП в течение 2023 года снизится примерно до 36%, а в 2024 и 2025 годах стабилизируется на уровне 35% по сравнению с предыдущими прогнозами, согласно которым в 2023 году этот показатель достигнет примерно 45%.

Положительную оценку рейтингового агентства получила тенденция правительства Омана к управлению государственным дефицитом и погашению некоторых иностранных кредитов до наступления срока их погашения, используя дополнительные доходы, что снижает риски давления на внешнюю финансовую ликвидность.