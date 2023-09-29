Катар вводит обязательный полис медицинского страхования для владельцев многократных рабочих виз

Иммиграционные власти Катара обязали всех лиц, прибывающих в Катар по многократной рабочей визе, получить полис медицинского страхования от компаний, одобренных Министерством здравоохранения Катара (МОЗ).

В некоторых случаях обладатели многократных рабочих виз могут получить полис медицинского страхования после прибытия в Катар.

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Хотя официальное заявление власти еще не опубликовали, на практике было замечено, что после одобрения заявления на многократную рабочую визу процесс выдачи визы (т. е. этап оплаты) на онлайн-портале Министерства внутренних дел не может быть завершен без предоставления информации о медицинском страховании.

Раньше медицинская страховка была обязательной только для заявителей на туристическую визу и семейную визу.