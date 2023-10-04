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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Китай продлил срок действия освобождения от налога на недвижимость при реструктуризации компаний

Министерство финансов и Государственное налоговое управление Китая выпустили совместное объявление № 49 от 2023 г., которое продлевает срок действия освобождения от налога на недвижимость, участвующую в реструктуризации компаний.

Ольга Кутяева
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Налог на недвижимость - это налог на передачу земли (прав пользования) или зданий, ставки которого варьируются от 3% до 5% в зависимости от провинции.

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Ранее срок действия льготы был продлен до 31 декабря 2023 года, а в соответствии с Постановлением она продлена на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года.

Освобождение предоставляется при различных видах реструктуризации, включая реструктуризацию предприятия, реструктуризацию государственного (казенного) учреждения в коммерческое предприятие, слияние и разделение, передачу активов в рамках банкротства, передачу активов между предприятиями с общими собственниками, а также одобренный обмен долгов на акции. Условия освобождения для различных реструктуризаций в целом сохраняются с учетом последнего продления.

По материалам Orbitax

#Китай#налог на недвижимое имущество
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Китай#налог на недвижимое имущество