Кипр готовит законопроект о глобальном минимальном налоге в рамках Компонента 2

Министерство финансов Кипра объявило, что оно подготовило проект закона о введении глобального минимального налога по Компоненту 2 в соответствии с Директивой Совета ЕС 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Проект закона включает в себя введение правила включения дохода в рамках Компонента 2 (IIR) и правила заниженных налоговых платежей/прибыли (UTPR), чтобы обеспечить минимальный уровень налога в 15% для групп ТНК с годовой консолидированной выручкой не менее 750 миллионов евро в год минимум два из четырех предыдущих финансовых лет.

Проект также включает введение квалифицированного внутреннего минимального дополнительного налога (QDMTT) для членов подпадающих под действие групп, который Кипр называет соответствующим внутренним дополнительным налогом.

Законопроект вступит в силу 31 декабря 2023 года и будет применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года, за исключением UTPR, который будет применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2024 года.