Румыния опубликовала проект закона о минимальном глобальном налоге

Министерство финансов Румынии опубликовало законопроект и пояснительную записку по внедрению глобального минимального налога (Компонент 2) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Он включает в себя введение правила включения дохода (Income Inclusion Rules, IIR) и правила заниженных налоговых платежей (Undertaxed Payment Rule, UTPR) для обеспечения минимального уровня налогообложения в 15% для групп MNE с годовой консолидированной выручкой не менее 750 млн. EUR как минимум за 2 из 4-х предшествующих финансовых лет.

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Проект также предусматривает введение квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT) для членов подпадающих под действие закона групп, который в Румынии называют квалифицированным национальным дополнительным налогом.

Законопроект вступит в силу и будет применяться в отношении финансовых лет, начинающихся c 31 декабря 2023 года, за исключением UTPR, которые будут применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2024 года.