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Полина Мостепан
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Подлинность товара можно будет проверить при помощи приложения «Госуслуги»

При использовании сервиса «Госуслуги» у россиян появился ресурс проверить достоверность товаров. Таким образом, используя гаджет можно получить детальные сведения о товаре, а именно:

Полина Мостепан
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  • производителя выбранного товара, а также когда и место производства.
  • доступ к данным о весе и объему продукта.

Покупателю не составит труда разобраться в механизме данного функционала: понадобится всего лишь отсканировать графический символ на упаковке, используя «Госкан».

В текущее время перечень продуктов, подлежащих маркировки не мал и в нём числятся такие позиции как лекарства, БАДы, молочная продукция, обувь, автомобильные шины, товары легкой промышленности и многие другие. Важно отметить, что данный перечень скоро пополнится новыми наименованиями.

В случае отсутствия специального знака на упаковке, потребитель сможет подать жалобу через приложение «Честный знак».

По материалам: Телеграм-канал " Госуслуги"

#маркировка
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#маркировка