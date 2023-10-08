Подлинность товара можно будет проверить при помощи приложения «Госуслуги»

При использовании сервиса «Госуслуги» у россиян появился ресурс проверить достоверность товаров. Таким образом, используя гаджет можно получить детальные сведения о товаре, а именно:

производителя выбранного товара, а также когда и место производства.

доступ к данным о весе и объему продукта.

Покупателю не составит труда разобраться в механизме данного функционала: понадобится всего лишь отсканировать графический символ на упаковке, используя «Госкан».

В текущее время перечень продуктов, подлежащих маркировки не мал и в нём числятся такие позиции как лекарства, БАДы, молочная продукция, обувь, автомобильные шины, товары легкой промышленности и многие другие. Важно отметить, что данный перечень скоро пополнится новыми наименованиями.

В случае отсутствия специального знака на упаковке, потребитель сможет подать жалобу через приложение «Честный знак».