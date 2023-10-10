Египет проясняет некоторые вопросы трансфертного ценообразования

Подтверждение того, что локальный файл по трансфертному ценообразованию подлежит оплате через два месяца после подачи годовой корпоративной налоговой декларации, с дополнительным разъяснением, что если измененная/пересмотренная декларация подается в течение 30 дней с момента первоначальной подачи, срок подачи локального файла корректируется в течение 2 месяцев после подачи уточненной/исправленной декларации;
Разъяснение того, что штрафы за трансфертное ценообразование в соответствии со статьей 13 Закона о единых налоговых процедурах (Закон № 206 от 2020 г.) не облагаются процентами за задержку в соответствии со статьей 110 Подоходного налога с предприятий (Закон № 91 от 2005 г.);
Разъяснение того, что выплата дивидендов не считается сделкой с заинтересованными лицами;
Разъяснения о раскрытии определенных операций со связанными сторонами в рамках годовой корпоративной налоговой декларации (таблица 508), в том числе:
операции с заинтересованными лицами, влияющие на баланс, а также характер операций; и
операции с заинтересованными лицами в виде платежей от имени организации и наценки, если таковые имеются, связанные с этими платежами (также должны быть раскрыты в Локальном файле); и
Разъяснение того, что компании, не работающие в свободной зоне, но чья материнская или холдинговая компания зарегистрирована в свободной зоне, обязаны подготовить и представить мастер-файл в тот же срок, что и локальный файл.