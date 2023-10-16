Вводится обязанность репатриации и продажи валютной выручки

Ситуация с прогрессивным ростом доллара и евро в России явно не осталась не замеченной Правительством страны. Важно отметить, что на днях доллар уже пробил отметку в 102 рубля.

По мнению экспертов, данный рост связан с тем, что валюта от экспортных операций поступает на российский рынок в значительно меньшем количестве, чем нужно. Причина такой тенденции не скрывается в падении объемов экспорта, а в том, что эти объемы всё больше оплачиваются в рублях или других валютах.

С целью стабилизации курса рубля, Президент Российской Федерации подписал указ о введении на 6 мес. вынужденной репатриации и продажи на отечественном рынке валютной выручки отдельным экспортерам.

В число организаций, входят более 40 групп компаний из сферы топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства. В ближайшее время выйдет распоряжение правительства, устанавливающий уточнения по объемам и срокам продажи валюты.

По мимо всего этого, документом вносится для некоторых организаций обязательное оповещение ЦБ и Федеральную службу по финансовому мониторингу о запанированном графике по покупке и продаже зарубежной валюты на российском рынке.