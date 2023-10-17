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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Южная Африка обновляет систему рабочих виз

3 октября 2023 года Министерство внутренних дел Южной Африки (DHA) опубликовало пересмотренный список критически важных навыков, который включает обновления в систему виз.

Ксения Шилкина
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С 3 октября 2023 года инженеры, имеющие «статус регистрации кандидата» в профессиональной организации, имеют право подавать заявления на получение рабочих виз для критически важных навыков и вида на жительство.

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Раньше только полноправные члены профессиональных организаций с профессиональными званиями (например, профессиональные инженеры) могли подать заявление на получение этих виз или разрешения на постоянное проживание.

Кроме того, преподаватели университетов, не являющиеся членами Южноафриканского совета преподавателей (SACE), теперь могут подавать заявление на получение рабочей визы для критически важных навыков при условии, что они зарегистрированы в профессиональной организации в своей области знаний и работают преподавателями или лекторами в аккредитованном высшем учебном заведении по определенным предметным областям.

По материалам ey.com

#виза#ЮАР
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#ЮАР