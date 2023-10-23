News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

Панама принимает закон, устанавливающий временные меры по возмещению налогов и сокращенные процедуры аудита

Новый закон в Панаме вводит временные меры по взысканию налогов и специальную переходную процедуру для сокращенных проверок и управления налоговой задолженностью.

Ксения Шилкина
Обсудить

Закон устанавливает особый режим, который позволяет Главному управлению доходов объявить о погашении ex officio налоговой задолженности, отвечающей определенным требованиям, вводит сокращенную процедуру проверки и устанавливает регулятивные налоговые меры, а также возможности выплаты налоговой задолженности.

Все услуги по этой теме:
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)
Купить

Национальная ассамблея Панамы издала Закон 401 от 5 октября 2023 года, устанавливающий временные меры по взысканию налогов, включая специальную переходную процедуру для сокращенных проверок и управления налоговой задолженностью. Правовое регулирование было опубликовано в Официальном вестнике 9 октября 2023 года.

По материалам ey.com

#законодательство#Панама
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законодательство#Панама