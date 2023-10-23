Панама принимает закон, устанавливающий временные меры по возмещению налогов и сокращенные процедуры аудита

Новый закон в Панаме вводит временные меры по взысканию налогов и специальную переходную процедуру для сокращенных проверок и управления налоговой задолженностью.

Закон устанавливает особый режим, который позволяет Главному управлению доходов объявить о погашении ex officio налоговой задолженности, отвечающей определенным требованиям, вводит сокращенную процедуру проверки и устанавливает регулятивные налоговые меры, а также возможности выплаты налоговой задолженности.

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Национальная ассамблея Панамы издала Закон 401 от 5 октября 2023 года, устанавливающий временные меры по взысканию налогов, включая специальную переходную процедуру для сокращенных проверок и управления налоговой задолженностью. Правовое регулирование было опубликовано в Официальном вестнике 9 октября 2023 года.