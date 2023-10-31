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Полина Мостепан
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Юридический адрес vs электронный адрес

В Госдуму РФ был внесен проект федерального закона, благодаря которому подразумевается, что юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут использовать в качестве адреса юридического лица адрес своей электронной почты.

Полина Мостепан
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Важно отметить, что по условиям законопроекта вышеуказанный адрес электронной почты будет формироваться на «Едином портале государственных и муниципальных услуг». Помимо этого, государственная регистрация юридического лица, претендующего на использование электронной почты в качестве адреса, должна проводить данную процедуру по месту жительства, то есть по месту нахождения лица.

В данном законопроекте установлено, что уполномоченный орган будет проводить мониторинг активностей по отношению к электронному адресу компании или ИП. Если будет выявлено, что указанный адрес не используется в течение 3-х месяцев подряд, то существует большая вероятность о внесении информации о недостоверности сведений этого юридического лица либо ИП.

Данные нововведения мотивированы тем, что экономика РФ подверглась существенной цифровой трансформации, и в том числе удаленный формат работы стал достаточно востребован. Также немаловажно отметить, что отсутствие затрат на содержание офисных помещений благоприятно повлияет на сокращение расходов компаний и предпринимателей.

По материалам: РБК

#юридический адрес
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#юридический адрес