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Ольга Кутяева
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Оман приостанавливает преобразование туристических и гостевых виз в рабочие

Султанат Оман объявил на этой неделе во вторник, что приостанавливает преобразование всех типов туристических и гостевых виз в рабочие.

Ольга Кутяева
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«Королевская полиция Омана в рамках проверки политики получения некоторых типов виз объявляет о приостановке преобразования всех типов туристических и гостевых виз в рабочие визы для граждан всех национальностей, приезжающих в Султанат Оман», — сообщили в Twitter.

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Ранее эмигранты, прибывающие в страну по гостевой визе, могли перейти на рабочую визу, однако новое объявление будет означать, что этим людям теперь необходимо будет покинуть страну и вернуться по рабочей визе.

Кроме того, Королевская полиция также объявила, что султанат приостановит выдачу любых виз гражданам Бангладеш с 31 октября.

По материалам ArabianBusiness

#виза#Оман
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#Оман