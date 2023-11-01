Оман приостанавливает преобразование туристических и гостевых виз в рабочие

Султанат Оман объявил на этой неделе во вторник, что приостанавливает преобразование всех типов туристических и гостевых виз в рабочие.
«Королевская полиция Омана в рамках проверки политики получения некоторых типов виз объявляет о приостановке преобразования всех типов туристических и гостевых виз в рабочие визы для граждан всех национальностей, приезжающих в Султанат Оман», — сообщили в Twitter.
Ранее эмигранты, прибывающие в страну по гостевой визе, могли перейти на рабочую визу, однако новое объявление будет означать, что этим людям теперь необходимо будет покинуть страну и вернуться по рабочей визе.
Кроме того, Королевская полиция также объявила, что султанат приостановит выдачу любых виз гражданам Бангладеш с 31 октября.
По материалам ArabianBusiness
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