Турция повышает дополнительные ставки таможенных пошлин для текстильной промышленности

16 октября 2023 года в Официальном вестнике Турции был опубликован Указ президента о повышении дополнительных ставок таможенных пошлин, взимаемых с текстильной промышленности.

Повышение планируется применить с 15 ноября 2023 года.

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Поправка распространяется как на сырье, так и на конечную продукцию текстильных товаров, и предполагается, что налоговое бремя в связи с этой поправкой будет варьироваться от 30% до 166,7%.

Поправка распространяется не на все продукты, классифицируемые как текстильные товары; поэтому тем, кто импортирует в Турцию товары, классифицированные в главах 51–63 Кодекса Гармонизированной системы (ГС), будет полезно проверить дополнительные изменения ставок таможенных пошлин на этой основе.

Настоящий Указ вступит в силу на тридцатый день после даты опубликования (т.е. 15 ноября 2023 года).