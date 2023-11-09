Узбекистан опубликовал налоговые меры на 2024 год

Министерство экономики и финансов Узбекистана рассматривает законопроект, содержащий предлагаемые налоговые меры на 2024 год.
Предлагаемые меры включают:
· импорт и реализация лекарственных средств, медицинской и ветеринарной продукции, сырья для производства лекарственных средств, медицинской и ветеринарной продукции, медицинских и ветеринарных услуг; и
· оказываемые услуги в сфере водоснабжения, канализации, санитарной очистки и теплоснабжения;
· в Ташкенте - 3 млн сум вместо 2,5 млн сум;
· в Нукусе и областных центрах - 2 млн сум вместо 1,5 млн сум; и
· в других городах и сельской местности - 1,2 млн сумов по сравнению с 1 млн сум;
По материалам orbitax.com
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