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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Узбекистан опубликовал налоговые меры на 2024 год

Министерство экономики и финансов Узбекистана рассматривает законопроект, содержащий предлагаемые налоговые меры на 2024 год.

Ксения Шилкина
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Предлагаемые меры включают:

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  • Увеличение фиксированной суммы налога для налогоплательщиков единого налога с оборота с 20 млн сум в год до 25 млн сум, если доход не превышает 500 млн сум и с 30 млн сум в год до 34 млн сум, если доход превышает 500 млн сум, до 1 млрд сум;
  • Применение ставки НДС 12% с 1 апреля 2024 года к следующему:

· импорт и реализация лекарственных средств, медицинской и ветеринарной продукции, сырья для производства лекарственных средств, медицинской и ветеринарной продукции, медицинских и ветеринарных услуг; и

· оказываемые услуги в сфере водоснабжения, канализации, санитарной очистки и теплоснабжения;

  • Введение НДС на иностранных физических лиц, оказывающих услуги в Узбекистане, с 1 апреля 2024 года;
  • Изменение минимальной налогооблагаемой базы за квадратный метр недвижимого имущества с 1 января 2024 года следующим образом:

· в Ташкенте - 3 млн сум вместо 2,5 млн сум;

· в Нукусе и областных центрах - 2 млн сум вместо 1,5 млн сум; и

· в других городах и сельской местности - 1,2 млн сумов по сравнению с 1 млн сум;

  • Введение с 1 апреля 2024 года акциза на газированные напитки, содержащие сахар, в размере 500 сум за 1 литр.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Узбекистан
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Узбекистан