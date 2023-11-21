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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия планирует проведение масштабной налоговой реформы

Меры, предложенные в рамках реформы, являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сделать налоговый режим Италии более привлекательным и конкурентоспособным.

Ксения Шилкина
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14 августа 2023 года правительство Италии опубликовало Закон № 111/2023 (Закон о разрешении налоговой реформы от 9 августа 2023 года), который представляет собой серию руководящих указаний/принципов высокого уровня. Уполномочивающий закон поручает итальянскому правительству издать в течение следующих 24 месяцев один или несколько законодательных декретов, которые внесут ряд усовершенствований в более широкую налоговую систему Италии, включая усиление существующей программы сотрудничества в Италии и приведение внутренних правил в соответствие с международными налоговыми принципами, такие как положения второго компонента ОЭСР по размыванию базы и выводу прибыли (BEPS).

Закон направлен на снижение налогового бремени корпораций и частных лиц, улучшение отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, повышение степени правовой определенности, доступной налогоплательщикам, снижение общего уровня налоговых споров и, в конечном итоге, создание налоговой системы, которая, по мнению итальянского правительства, будет иметь больше возможностей для привлечения и удержания иностранного капитала.

По материалам ey.com

#Изменения Законодательства#Италия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Италия