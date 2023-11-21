Италия планирует проведение масштабной налоговой реформы

Меры, предложенные в рамках реформы, являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сделать налоговый режим Италии более привлекательным и конкурентоспособным.
14 августа 2023 года правительство Италии опубликовало Закон № 111/2023 (Закон о разрешении налоговой реформы от 9 августа 2023 года), который представляет собой серию руководящих указаний/принципов высокого уровня. Уполномочивающий закон поручает итальянскому правительству издать в течение следующих 24 месяцев один или несколько законодательных декретов, которые внесут ряд усовершенствований в более широкую налоговую систему Италии, включая усиление существующей программы сотрудничества в Италии и приведение внутренних правил в соответствие с международными налоговыми принципами, такие как положения второго компонента ОЭСР по размыванию базы и выводу прибыли (BEPS).
Закон направлен на снижение налогового бремени корпораций и частных лиц, улучшение отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками, повышение степени правовой определенности, доступной налогоплательщикам, снижение общего уровня налоговых споров и, в конечном итоге, создание налоговой системы, которая, по мнению итальянского правительства, будет иметь больше возможностей для привлечения и удержания иностранного капитала.
По материалам ey.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь