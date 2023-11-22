Россия представляет список юрисдикций, которые не обмениваются отчетами по странам

Сообщается, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России завершает составление списка юрисдикций, с которыми происходит системный сбой в автоматическом обмене отчетами по странам (CbC).

В случае систематического отказа в обмене от субъекта в России, входящего в состав иностранной материнской группы, может потребоваться представление отчета (Country by Country Report) CbC (вторичная местная регистрация). В таких случаях субъект будет уведомлен о своем обязательстве представить отчет CbC.

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В список юрисдикций входят:

Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания и Швеция.