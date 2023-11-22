News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Россия представляет список юрисдикций, которые не обмениваются отчетами по странам

Сообщается, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России завершает составление списка юрисдикций, с которыми происходит системный сбой в автоматическом обмене отчетами по странам (CbC).

Ксения Шилкина
Обсудить

В случае систематического отказа в обмене от субъекта в России, входящего в состав иностранной материнской группы, может потребоваться представление отчета (Country by Country Report) CbC (вторичная местная регистрация). В таких случаях субъект будет уведомлен о своем обязательстве представить отчет CbC.

Все услуги по этой теме:

В список юрисдикций входят:

Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания и Швеция.

По материалам orbitax.com

#Country-by-Country Reporting#Россия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Country-by-Country Reporting#Россия