Россия представляет список юрисдикций, которые не обмениваются отчетами по странам

Сообщается, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России завершает составление списка юрисдикций, с которыми происходит системный сбой в автоматическом обмене отчетами по странам (CbC).
В случае систематического отказа в обмене от субъекта в России, входящего в состав иностранной материнской группы, может потребоваться представление отчета (Country by Country Report) CbC (вторичная местная регистрация). В таких случаях субъект будет уведомлен о своем обязательстве представить отчет CbC.
В список юрисдикций входят:
Австралия, Австрия, Бельгия, Бермуды, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания и Швеция.
По материалам orbitax.com
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