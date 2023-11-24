Малайзия предлагает расширить обязанности по предоставлению отчетности о бенефициарах

В октябре 2023 года в парламенте Малайзии началось рассмотрение нового законопроекта о компаниях (Companies (Amendment) Bill 2023). В случае его принятия компании будут обязаны вести реестр бенефициарнов в своих зарегистрированных офисах и сообщать о любых изменениях в Комиссию по компаниям (CCM) в течение 14 дней.

В настоящее время малазийские компании обязаны предоставлять ограниченную отчетность о бенефициарах в соответствии с действующим Законом о компаниях от 2016 года (ст. 56), а также в соответствии с рекомендациями, выпущенными комиссией. В июле 2020 года Комиссия опубликовала консультативный документ по законопроекту о компаниях, в который были внесены дополнительные положения, призванные привести малазийскую систему отчетности о бенефициарной собственности в соответствие с лучшей международной практикой. Однако этот законопроект так и не был внесен в парламент. Новый законопроект, вынесенный на первое парламентское чтение 10 октября 2023 года, заменит его.

Помимо требования о регулярном представлении и обновлении отчетности, новый законопроект расширяет определение бенефициара, включив в него владение не только акциями, но и самой компанией. Бенефициар акций определяется как их конечный владелец, независимо от любых номинальных владельцев. Для компаний бенефициаром является физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует компанию, включая любое лицо, осуществляющее конечный эффективный контроль над компанией.

Раздел 60B нового законопроекта устанавливает требование к компании вести и хранить реестр бенефициаров в своем зарегистрированном офисе, а также направлять его копию в Комиссию. Компания также должна уведомлять Комиссию о любых изменениях в течение 14 дней. Нарушения влекут за собой максимальный штраф в размере MYR 20 000 для компании и любого ответственного сотрудника. Дальнейшее невыполнение требований влечет за собой дополнительные ежедневные штрафы в размере до MYR 500.

Все компании должны собрать эту информацию, направив письменное уведомление каждому члену компании и любому лицу, которое, по разумным основаниям, является бенефициарном. Предоставление ложной информации в ответ на эти письма будет считаться преступлением. Положения законопроекта позволяют комиссии издавать дополнительные инструкции по определению бенефициара компании.