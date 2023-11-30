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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Турция повышает минимальный уставный капитал для акционерных компаний и компаний с ограниченной ответственностью

Президент Турции принял Указ N 7887 от 24 ноября 2023 года, которым со следующего года увеличивается уставный капитал компаний с ограниченной ответственностью – Limited liability company (аналог ООО) и акционерных компаний - Joint-stock company (аналог АО).

Ольга Кутяева
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В соответствии с принятым документом с 1 октября 2024 года зарегистрировать компании в Турции (в т. ч. и в свободных экономических зонах) можно будет с уставным капиталом в размере:

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  • 50 000 TRY – для компаний с ограниченной ответственностью;
  • 250 000 TRY – для акционерных компаний.

На текущий момент увеличение уставного капитала не распространяется на уже зарегистрированные компании.

Также до 1 октября 2024 года зарегистрировать компании можно по старым правилам, согласно которым минимальный размер уставного капитала компаний с ограниченной ответственностью составляет 10 000 TRY, а минимальный размер уставного капитала акционерных компаний - 50 000 TRY.

Напомним также, что у нас вы можете зарегистрировать турецкие ООО и АО в следующих СЭЗ:

#Турция#уставный капитал
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Турция#уставный капитал