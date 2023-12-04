Комитет ООН по экономике и финансам одобрил резолюцию по разработке рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве

В конце ноября Второй комитет ООН по экономике и финансам одобрил резолюцию под названием "Содействие инклюзивному и эффективному международному налоговому сотрудничеству в Организации Объединенных Наций" (документ A/C.2/78/L.18/Rev.1).

Резолюция касается разработки рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве для укрепления международного налогового сотрудничества, чтобы сделать его полностью инклюзивным и более эффективным.

Комитет одобрил резолюцию 125 голосами против 48 при 9 воздержавшихся.

До утверждения Комитет принял решение по поправке, предложенной Великобританией (документ A/C.2/78/CRP.7), отклонив ее 55 голосами против 107 при 16 воздержавшихся. Поправка, по сути, исключала термин «конвенция» из резолюции, так что резолюция призывала к созданию «рамочной конвенции» ООН о международном налоговом сотрудничестве.

Техническое задание для рамочной конвенции должно быть разработано специальным межправительственным комитетом открытого состава под руководством государств-членов, который должен завершить свою работу к августу 2024 года.