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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Комитет ООН по экономике и финансам одобрил резолюцию по разработке рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве

В конце ноября Второй комитет ООН по экономике и финансам одобрил резолюцию под названием "Содействие инклюзивному и эффективному международному налоговому сотрудничеству в Организации Объединенных Наций" (документ A/C.2/78/L.18/Rev.1).

Ольга Кутяева
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Резолюция касается разработки рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве для укрепления международного налогового сотрудничества, чтобы сделать его полностью инклюзивным и более эффективным.

Комитет одобрил резолюцию 125 голосами против 48 при 9 воздержавшихся.

До утверждения Комитет принял решение по поправке, предложенной Великобританией (документ A/C.2/78/CRP.7), отклонив ее 55 голосами против 107 при 16 воздержавшихся. Поправка, по сути, исключала термин «конвенция» из резолюции, так что резолюция призывала к созданию «рамочной конвенции» ООН о международном налоговом сотрудничестве.

Техническое задание для рамочной конвенции должно быть разработано специальным межправительственным комитетом открытого состава под руководством государств-членов, который должен завершить свою работу к августу 2024 года.

По материалам Orbitax

#налоговое соглашение
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение