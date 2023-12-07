Саудовская Аравия предлагает 30-летние налоговые льготы для компаний, переносящих региональные штаб-квартиры в Эр-Рияд

Во вторник Саудовская Аравия заявила, что будет предлагать налоговые льготы для иностранных компаний, размещающих свои региональные штаб-квартиры в королевстве, включая 30-летнее освобождение от налога на прибыль.

Ведущий мировой экспортер нефти объявил в феврале 2021 года о планах прекратить присуждение государственных контрактов компаниям, чьи региональные штаб-квартиры не расположены в королевстве к 1 января 2024 года.

Этот шаг является частью усилий наследного принца Мухаммеда бин Салмана, направленных на то, чтобы отучить экономику от нефти путем создания новых отраслей, которые будут создавать рабочие места для саудовцев.

Саудовская программа по привлечению региональных штаб-квартир международных компаний - это совместная инициатива Министерства инвестиций и Королевской комиссии по городу Эр-Рияд. Программа направлена на привлечение международных компаний к созданию своих региональных штаб-квартир в Саудовской Аравии и превращение королевства в первый выбор для этих компаний в регионе Ближнего Востока и Северной Африки путем предоставления ряда льгот и особых услуг поддержки.

Пакет налоговых льгот для региональных штаб-квартир включает в себя нулевую процентную ставку по налогу на прибыль региональной организации и по налогу у источника на одобренную деятельность этих организаций в течение 30 лет, сообщает государственное информационное агентство SPA.

Международные компании смогут воспользоваться пакетом налоговых льгот, начиная с даты получения лицензии, добавляет агентство.

По словам министра инвестиций Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха, на данный момент в программе приняли участие 200 иностранных компаний.

«Новые налоговые льготы, предоставляемые на деятельность региональных штаб-квартир, дадут .... международным компаниям в королевстве больше ясности и стабильности», - сообщил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадан, по сообщению SPA.

«Мы с нетерпением ждем возможности пригласить больше международных компаний для участия в проектах во всех секторах, включая мегапроекты, и нашу подготовку к проведению крупных мероприятий, таких как Зимние Азиатские игры в 2029 году и Экспо-2030», - добавил Джадан.