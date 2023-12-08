Саудовская Аравия напомнила налогоплательщикам о необходимости воспользоваться инициативой по освобождению от штрафов

Саудовское управление закята, налогов и таможенных сборов (ZATCA) напомнило налогоплательщикам о необходимости воспользоваться инициативой по освобождению от штрафов, срок действия которой истекает 31 декабря 2023 года.

Управление пояснило, что штрафы, на которые распространяется освобождение, включают штрафы за несвоевременную регистрацию во всех налоговых законах, несвоевременную оплату, штрафы за несвоевременную подачу деклараций во всех налоговых законах, штрафы за исправление деклараций по НДС, а также штрафы за нарушения в области контроля НДС, связанные с применением правил электронного выставления счетов и других общих правил НДС.

Инициатива предусматривает, что для того, чтобы налогоплательщик мог воспользоваться освобождением, он должен быть зарегистрирован в налоговой системе и представить все ранее не представленные декларации в Управление, а также оплатить весь основной налоговый долг, связанный с неоплаченными декларациями. Налогоплательщики также могут запросить у Управления рассрочку, если заявление подано в период действия инициативы и все причитающиеся платежи уплачены в сроки, указанные в утвержденном Управлением плане рассрочки. Важно отметить, что инициатива исключает штрафы, связанные с уклонением от уплаты налогов, и штрафы, уплаченные до даты вступления инициативы в силу.

Управление предложило налогоплательщикам ознакомиться с деталями инициативы с помощью упрощенного руководства, размещенного на ее сайте, которое содержит подробное разъяснение наиболее важных аспектов решения, таких как виды штрафов, включенных в решение, условия для получения льгот по штрафам и шаги для рассрочки финансовых сборов, а также нарушения в области контроля на местах.