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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Словацкая Республика вводит меры для улучшения государственных финансов

Министерство финансов Словацкой Республики опубликовало законопроект, содержащий меры по улучшению состояния государственных финансов.

Ксения Шилкина
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Меры включают в себя:

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  • Повышение ставки индивидуального подоходного налога на дивиденды с 7% до 10%;
  • Повторное введение налоговых лицензий (минимальных налогов) для компаний в зависимости от налогооблагаемой выручки в налоговом периоде:

· 340 евро, если налогооблагаемый доход достигает 50 000 евро;

· 960 евро, если налогооблагаемый доход превышает 50 000 евро, но меньше 250 000 евро;

· 1920 евро, если налогооблагаемый доход превышает 250 000 евро, но составляет менее 500 000 евро; и

· 3840 евро, если налогооблагаемый доход превышает 500 000 евро;

  • Увеличение порога налогооблагаемого дохода для пониженной ставки корпоративного налога в размере 15% с 49 790 евро до 60 000 евро;
  • Повышение ставок взносов на медицинское страхование с 10% до 11% для работодателей и с 14% до 15% для самозанятых лиц;
  • Распространение на банки специального вклада для бизнеса в регулируемых отраслях с начальной ставкой 2,5%, которая будет постепенно снижена до 0,363% в 2028 году;
  • Продление взноса солидарности нефтяным компаниям до 2024 года; и
  • Исключение алкогольных напитков из ресторанных услуг для целей пониженной ставки НДС 10%.

Меры должны применяться с 1 января 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Словакия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Словакия