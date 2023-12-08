Словацкая Республика вводит меры для улучшения государственных финансов

Министерство финансов Словацкой Республики опубликовало законопроект, содержащий меры по улучшению состояния государственных финансов.

Меры включают в себя:

Все услуги по этой теме:

Повышение ставки индивидуального подоходного налога на дивиденды с 7% до 10%;

Повторное введение налоговых лицензий (минимальных налогов) для компаний в зависимости от налогооблагаемой выручки в налоговом периоде:

· 340 евро, если налогооблагаемый доход достигает 50 000 евро;

· 960 евро, если налогооблагаемый доход превышает 50 000 евро, но меньше 250 000 евро;

· 1920 евро, если налогооблагаемый доход превышает 250 000 евро, но составляет менее 500 000 евро; и

· 3840 евро, если налогооблагаемый доход превышает 500 000 евро;

Увеличение порога налогооблагаемого дохода для пониженной ставки корпоративного налога в размере 15% с 49 790 евро до 60 000 евро;

Повышение ставок взносов на медицинское страхование с 10% до 11% для работодателей и с 14% до 15% для самозанятых лиц;

Распространение на банки специального вклада для бизнеса в регулируемых отраслях с начальной ставкой 2,5%, которая будет постепенно снижена до 0,363% в 2028 году;

Продление взноса солидарности нефтяным компаниям до 2024 года; и

Исключение алкогольных напитков из ресторанных услуг для целей пониженной ставки НДС 10%.

Меры должны применяться с 1 января 2024 года.