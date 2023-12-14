Казахстан предоставляет рекомендации по возврату налогов

Комитет госдоходов Казахстана выпустил сообщение, содержащее рекомендации о том, как требовать возврата излишне уплаченных налогов (кроме НДС), пеней и других платежей в государственный бюджет (вместе долговые обязательства).

В руководстве разъясняется, что в случае возникновения переплаченной суммы она будет зачтена в счет других долговых обязательств или возмещена. Для этого налогоплательщикам необходимо подать заявление на зачет или возврат средств.

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Заявление необходимо подать в электронном виде через веб-приложение, портал электронного правительства (egov.kz) или мобильное приложение «e-Salyq Azamat – Налоговый кошелек» (для физических лиц), либо подать в бумажном виде.

При отсутствии других непогашенных долговых обязательств возврат средств должен быть зачислен непосредственно на счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о возврате.

При наличии других непогашенных долговых обязательств переплаченная сумма сначала засчитывается в счет таких других долговых обязательств без необходимости подачи отдельного заявления. В таких случаях суммы переплаты сначала зачитываются в счет непогашенных однотипных долговых обязательств и при наличии остатка зачитываются в счет других видов долговых обязательств.