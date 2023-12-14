News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Казахстан предоставляет рекомендации по возврату налогов

Комитет госдоходов Казахстана выпустил сообщение, содержащее рекомендации о том, как требовать возврата излишне уплаченных налогов (кроме НДС), пеней и других платежей в государственный бюджет (вместе долговые обязательства).

Ксения Шилкина
Обсудить

В руководстве разъясняется, что в случае возникновения переплаченной суммы она будет зачтена в счет других долговых обязательств или возмещена. Для этого налогоплательщикам необходимо подать заявление на зачет или возврат средств.

Все услуги по этой теме:
Нужна компания в Казахстане?
Подробнее

Заявление необходимо подать в электронном виде через веб-приложение, портал электронного правительства (egov.kz) или мобильное приложение «e-Salyq Azamat – Налоговый кошелек» (для физических лиц), либо подать в бумажном виде.

При отсутствии других непогашенных долговых обязательств возврат средств должен быть зачислен непосредственно на счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о возврате.

При наличии других непогашенных долговых обязательств переплаченная сумма сначала засчитывается в счет таких других долговых обязательств без необходимости подачи отдельного заявления. В таких случаях суммы переплаты сначала зачитываются в счет непогашенных однотипных долговых обязательств и при наличии остатка зачитываются в счет других видов долговых обязательств.

По материалам orbitax.com

#возврат налога#Казахстан
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#возврат налога#Казахстан