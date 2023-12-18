Малайзия реализует новые упрощенные иммиграционные инициативы

С 1 декабря 2023 года Малайзия реализовала План либерализации визового режима, который представил несколько инициатив по привлечению иностранных граждан и получению национального дохода.

План либерализации визового режима принесет пользу работодателям, упрощая въезд деловых посетителей и обеспечивая доступ к большему количеству иностранных талантов.

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В соответствии с Планом либерализации визового режима с 1 декабря 2023 года вступили в силу следующие инициативы:

до 31 декабря 2024 года граждане Индии и Китая, желающие въехать в Малайзию на срок до 30 дней с целями, отличными от работы или учебы (например, бизнес или туризм) не потребуется въездная виза;

до 31 декабря 2026 года SVP, выданные резидентам или гражданам определенных юрисдикций, которым требуется виза для въезда в Малайзию, будут действительны на срок до 30 дней;

лица, которым требуется виза для въезда в Малайзию и желающие проехать через страну транзитом для целей умры, теперь имеют право на получение транзитной визы умры, которая позволит им оставаться в Малайзии до семи дней; и

студенты, являющиеся гражданами определенных стран и получившие степень бакалавра или выше в высшем учебном заведении Малайзии, теперь имеют право подать заявку на получение LTSVP.