News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Малайзия реализует новые упрощенные иммиграционные инициативы

С 1 декабря 2023 года Малайзия реализовала План либерализации визового режима, который представил несколько инициатив по привлечению иностранных граждан и получению национального дохода.

Ксения Шилкина
Обсудить

План либерализации визового режима принесет пользу работодателям, упрощая въезд деловых посетителей и обеспечивая доступ к большему количеству иностранных талантов.

Все услуги по этой теме:
Получить консультацию по международному налогообложению.
Подробнее

В соответствии с Планом либерализации визового режима с 1 декабря 2023 года вступили в силу следующие инициативы:

  • до 31 декабря 2024 года граждане Индии и Китая, желающие въехать в Малайзию на срок до 30 дней с целями, отличными от работы или учебы (например, бизнес или туризм) не потребуется въездная виза;
  • до 31 декабря 2026 года SVP, выданные резидентам или гражданам определенных юрисдикций, которым требуется виза для въезда в Малайзию, будут действительны на срок до 30 дней;
  • лица, которым требуется виза для въезда в Малайзию и желающие проехать через страну транзитом для целей умры, теперь имеют право на получение транзитной визы умры, которая позволит им оставаться в Малайзии до семи дней; и
  • студенты, являющиеся гражданами определенных стран и получившие степень бакалавра или выше в высшем учебном заведении Малайзии, теперь имеют право подать заявку на получение LTSVP.

По материалам ey.com

#Иммиграция#Малайзия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Иммиграция#Малайзия