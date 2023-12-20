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Ксения Шилкина
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Президент Чехии подписал закон, вводящий новые обязательства по отчетности для поставщиков платежных услуг

Президент Чехии 14 декабря 2023 года подписал закон о введении новых обязательств по отчетности для поставщиков платежных услуг с 1 января 2024 в целях борьбы с мошенничеством с НДС.

Ксения Шилкина
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Согласно сообщению чешского парламента, президент 14 декабря 2023 года подписал закон о введении новых обязательств по отчетности для поставщиков платежных услуг с 1 января 2024 года в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2020/284 от 18 февраля 2020 года, вносящей поправки в Директиву. 2006/112/EC о введении определенных требований к поставщикам платежных услуг.

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Согласно Директиве Совета (ЕС) 2020/284, поставщики платежных услуг, предлагающие платежные услуги в ЕС, обязаны контролировать получателей трансграничных платежей и передавать администрации информацию о тех, кто получает более 25 трансграничных платежей в квартал. Требования призваны помочь в борьбе с мошенничеством с НДС.

По материалам orbitax.com

#цифровизация#Чехия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#цифровизация#Чехия