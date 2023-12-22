Гонконг начал консультации по внедрению глобального минимального налога

21 декабря Правительство Гонконга начало консультации для сбора мнений о деталях внедрения глобального минимального налога в рамках второго компонента предложений по международной налоговой реформе, разработанных ОЭСР для устранения рисков размывания базы и переноса прибыли, возникающих в результате цифровизации экономики (широко известных как BEPS 2.0).

Как было объявлено ранее в этом году в рамках бюджета на 2023-24 годы, начиная с 2025 года Гонконг будет применять глобальную минимальную эффективную налоговую ставку в размере 15% к входящим в его состав группам MNE. Глобальный минимальный налог будет взиматься только с крупных MNE, входящих в зону охвата. Подавляющее большинство корпоративных налогоплательщиков, включая местные малые и средние предприятия, не будут затронуты.

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Для введения глобального минимального налога и HKMTT Гонконгу потребуется внести поправки в Revenue Ordinance (глава 112). Уже опубликован консультационный документ, разъясняющий концепции правил GloBE, которым будут строго следовать Гонконг и другие юрисдикции, и HKMTT.

Консультационный документ размещен на сайте Бюро финансовых услуг и казначейства. Трехмесячные консультации завершатся 20 марта 2024 года.

В зависимости от результатов консультаций, правительство планирует внести поправки в законодательство в Законодательный совет во второй половине 2024 года.