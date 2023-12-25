Последние законы 2023 года

Важные изменения законодательства под конец года

1. Арбитражный процесс.

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- Цена иска, предусматривающего рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, будет увеличена до 1,2 млн. руб. для ЮЛ и 600 тыс. руб. для ИП

- Изменился список документов, прилагаемых к исковому заявлению. Теперь прикладывать копию документа о государственной регистрации ЮЛ или ИП нет необходимости, однако, статья дополнилась пунктом о необходимости прикладывать копии документов о высшем юридическом образовании (документ, подтверждающий статус адвоката, патентного поверенного).

2. Охрана здоровья граждан.

- Допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина (родителей/ опекунов) если присутствует явная угроза жизни и здоровью лица и отсутствует выраженный отказ от медицинской помощи.

3. Промышленная продукция.