Последние законы 2023 года

Важные изменения законодательства под конец года
1. Арбитражный процесс.
- Цена иска, предусматривающего рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, будет увеличена до 1,2 млн. руб. для ЮЛ и 600 тыс. руб. для ИП
- Изменился список документов, прилагаемых к исковому заявлению. Теперь прикладывать копию документа о государственной регистрации ЮЛ или ИП нет необходимости, однако, статья дополнилась пунктом о необходимости прикладывать копии документов о высшем юридическом образовании (документ, подтверждающий статус адвоката, патентного поверенного).
2. Охрана здоровья граждан.
- Допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина (родителей/ опекунов) если присутствует явная угроза жизни и здоровью лица и отсутствует выраженный отказ от медицинской помощи.
3. Промышленная продукция.
В 2024 году для повышения интереса к отечественному продукту и продвижения его на рынке, на продукцию будет размещаться знак «Российская промышленная продукция».
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