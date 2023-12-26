Парламент Бермудских островов принял закон о введении 15%-го налога на прибыль

15 и 18 декабря Палата собрания и Сенат Бермудских островов, приняли окончательное законодательство о введении 15%-го корпоративного налога на прибыль (Corporate Income Tax, CIT), который будет применяться к бермудским предприятиям, входящим в состав групп MNE с годовой выручкой 750 000 000 EUR или более. Ожидается, что окончательный вариант закона вступит в силу в 2023 году.