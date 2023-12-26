Парламент Бермудских островов принял закон о введении 15%-го налога на прибыль

15 и 18 декабря Палата собрания и Сенат Бермудских островов, приняли окончательное законодательство о введении 15%-го корпоративного налога на прибыль (Corporate Income Tax, CIT), который будет применяться к бермудским предприятиям, входящим в состав групп MNE с годовой выручкой 750 000 000 EUR или более. Ожидается, что окончательный вариант закона вступит в силу в 2023 году.
Окончательное законодательство в основном соответствует первоначальному законопроекту, опубликованному 15 ноября 2023 года в рамках третьей публичной консультации по введению CIT. Заметные изменения в окончательном варианте законодательства включают:
Вступление в силу CIT на Бермудских островах в 2023 году имеет значительные последствия для многонациональных групп, присутствующих на Бермудских островах. Режим CIT содержит множество выборов, которые имеют взаимосвязанные последствия.
По материалам Government of Bermuda
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