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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Парламент Бермудских островов принял закон о введении 15%-го налога на прибыль

15 и 18 декабря Палата собрания и Сенат Бермудских островов, приняли окончательное законодательство о введении 15%-го корпоративного налога на прибыль (Corporate Income Tax, CIT), который будет применяться к бермудским предприятиям, входящим в состав групп MNE с годовой выручкой 750 000 000 EUR или более. Ожидается, что окончательный вариант закона вступит в силу в 2023 году.

Ольга Кутяева
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Окончательное законодательство в основном соответствует первоначальному законопроекту, опубликованному 15 ноября 2023 года в рамках третьей публичной консультации по введению CIT. Заметные изменения в окончательном варианте законодательства включают:

  • отмену разрешения на иностранный налоговый кредит (FTC) в отношении некоторых иностранных налогов небермудских организаций, связанных с доходами, полученными бермудскими организациями;
  • ограниченный двухлетний выбор, позволяющий исключить из бермудской базы CIT определенный доход бермудской организации, являющейся КИК для целей федерального подоходного налога США; и
  • правило о порядке вынесения определений FTC.

Вступление в силу CIT на Бермудских островах в 2023 году имеет значительные последствия для многонациональных групп, присутствующих на Бермудских островах. Режим CIT содержит множество выборов, которые имеют взаимосвязанные последствия.

По материалам Government of Bermuda

#Бермудские острова#Глобальный минимальный налог (GMT)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бермудские острова#Глобальный минимальный налог (GMT)