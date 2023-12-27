Во вторник на заседании Кабинета министров Саудовская Аравия утвердила новые правила заключения контрактов для международных компаний. Теперь компании, желающие заключить государственный контракт в королевстве (включая контракты NEOM, Expo 2030 и Qiddiya), должны будут иметь штаб-квартиру в Эр-Рияде.
Если международные компании хотят получить государственные контракты в Саудовской Аравии после 1 января 2024 года, их штаб-квартиры должны быть в Эр-Рияде уже сейчас, где уже обосновались более 200 штаб-квартир.
Для поддержки этой идеи Саудовская Аравия объявила о ряде стимулов, включая 30-летнее освобождение от налога на прибыль на деятельность штаб-квартиры, а также льготы и другие услуги.
Заседание кабинета министров прошло под председательством принца Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, наследного принца и премьер-министра.
Помимо утверждения решения о заключении контрактов, Кабинет министров оценил достижения национальной экономики в текущем году, а также реализацию планов, программ и проектов развития, которые внесут значительный вклад в комплексное экономическое развитие Саудовской Аравии. Эти инициативы играют важную роль в реализации целей, изложенных в программе Vision 2030.
По материалам Arabian Business
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