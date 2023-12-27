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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Саудовская Аравия утвердила новые правила заключения контрактов для международных компаний

Во вторник на заседании Кабинета министров Саудовская Аравия утвердила новые правила заключения контрактов для международных компаний. Теперь компании, желающие заключить государственный контракт в королевстве (включая контракты NEOM, Expo 2030 и Qiddiya), должны будут иметь штаб-квартиру в Эр-Рияде.

Ольга Кутяева
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Если международные компании хотят получить государственные контракты в Саудовской Аравии после 1 января 2024 года, их штаб-квартиры должны быть в Эр-Рияде уже сейчас, где уже обосновались более 200 штаб-квартир.

Для поддержки этой идеи Саудовская Аравия объявила о ряде стимулов, включая 30-летнее освобождение от налога на прибыль на деятельность штаб-квартиры, а также льготы и другие услуги.

Заседание кабинета министров прошло под председательством принца Мухаммеда бин Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда, наследного принца и премьер-министра.

Помимо утверждения решения о заключении контрактов, Кабинет министров оценил достижения национальной экономики в текущем году, а также реализацию планов, программ и проектов развития, которые внесут значительный вклад в комплексное экономическое развитие Саудовской Аравии. Эти инициативы играют важную роль в реализации целей, изложенных в программе Vision 2030.

По материалам Arabian Business

#Саудовская Аравия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Саудовская Аравия