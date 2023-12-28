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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Казахстан вводит различные изменения в налоговое законодательство

Казахстан опубликовал в Официальном вестнике Закон № 45-VIII от 12 декабря 2023 года, который содержит различные изменения налогового законодательства.

Ксения Шилкина
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Основные меры представлены следующим образом:

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  • Изменение введенного с 1 января 2023 года нового лимита на вычет затрат, понесенных на приобретение определенных услуг от связанных сторон-нерезидентов, в размере 3% от налогооблагаемого дохода, с добавлением того, что этот лимит применяется только в том случае, если зарегистрирована связанная сторона-нерезидент в государстве с льготным налогообложением (применяется задним числом с 1 января 2023 года);
  • Отмена введенного с 1 января 2023 года требования об освобождении налогоплательщиков-резидентов от налога на дивиденды, выплаченные по акциям, котирующимся на Казахстанской фондовой бирже, с обратной силой (требование об активно обращающихся товарах сохраняется для нерезидентов);
  • Внесение изменений в освобождение от налога для нерезидентов на дивиденды, выплачиваемые по акциям, котирующимся на Казахстанской фондовой бирже, с целью охвата процентных доходов при условии соблюдения требования об активном обращении;
  • Отмена с 1 января 2030 года освобождения от налога на доходы по государственным ценным бумагам, в том числе для нерезидентов;
  • Поправки в отношении цифровых активов, в том числе:

· отмена поправки, внесенной в феврале 2023 года, согласно которой расходы, связанные с приобретением цифровых активов, не подлежат вычету, если цифровые активы были проданы вне биржи МФЦА;

· добавление освобождения от НДС с оборота по продаже цифровых активов; и

· внесение поправки в плату за цифровой майнинг криптовалют, предусматривающую единую фиксированную ставку в размере 2 тенге за кВтч электроэнергии, используемой в деятельности цифрового майнинга, вместо прогрессивных ставок, основанных на средней цене на электроэнергию за кВтч, наряду с единой фиксированной ставкой - 1 тенге за киловатт-час использованной электроэнергии при ее производстве из возобновляемых источников энергии или энергоблоков, не подключенных к единой энергосистеме Казахстана;

  • Введение новых сроков освобождения от налогов для участников особых экономических зон в зависимости от объема инвестиций в их проекты на основе месячного расчетного показателя (МРП):

· Категория А – инвестиции в проект до 3 млн МРП – льгота до 7 лет

· Категория Б – проектные инвестиции от 3 млн МРП до 14,5 млн МРП – освобождение до 15 лет (нижний порог 1 млн МРП для отдельных отраслей производства)

· Категория С – инвестиции в проект свыше 14,5 млн МРП – льгота до 25 лет

Данные меры применяются с 1 января 2024 года, если не указано иное.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Казахстан
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Казахстан