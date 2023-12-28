Казахстан вводит различные изменения в налоговое законодательство

Казахстан опубликовал в Официальном вестнике Закон № 45-VIII от 12 декабря 2023 года, который содержит различные изменения налогового законодательства.
Основные меры представлены следующим образом:
· отмена поправки, внесенной в феврале 2023 года, согласно которой расходы, связанные с приобретением цифровых активов, не подлежат вычету, если цифровые активы были проданы вне биржи МФЦА;
· добавление освобождения от НДС с оборота по продаже цифровых активов; и
· внесение поправки в плату за цифровой майнинг криптовалют, предусматривающую единую фиксированную ставку в размере 2 тенге за кВтч электроэнергии, используемой в деятельности цифрового майнинга, вместо прогрессивных ставок, основанных на средней цене на электроэнергию за кВтч, наряду с единой фиксированной ставкой - 1 тенге за киловатт-час использованной электроэнергии при ее производстве из возобновляемых источников энергии или энергоблоков, не подключенных к единой энергосистеме Казахстана;
· Категория А – инвестиции в проект до 3 млн МРП – льгота до 7 лет
· Категория Б – проектные инвестиции от 3 млн МРП до 14,5 млн МРП – освобождение до 15 лет (нижний порог 1 млн МРП для отдельных отраслей производства)
· Категория С – инвестиции в проект свыше 14,5 млн МРП – льгота до 25 лет
Данные меры применяются с 1 января 2024 года, если не указано иное.
По материалам orbitax.com
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