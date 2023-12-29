Парламент Австрии утвердил минимальный глобальный налог

20 декабря Федеральный Совет Австрии (верхняя палата парламента - Бундесрат) одобрил Закон о реформе минимального налогообложения (MinBestRefG) для введения глобального минимального налога (Компонент 2) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Закон был одобрен Национальным советом (нижней палатой парламента) 14 декабря.

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Документ предусматривает введение правило включения доходов (IIR) и правило заниженных налоговых платежей (UTPR) в рамках Компонента 2, чтобы обеспечить минимальный уровень налога в 15% для групп MNE с годовым консолидированным доходом не менее 750 000 000 EUR как минимум за 2 из 4-х предшествующих финансовых лет.

Закон также предусматривает введение квалифицированного внутреннего минимального дополнительного налога (QDMTT) для членов входящих в группу MNE, который Австрия называет национальным дополнительным налогом.

Закон о реформе минимального налогообложения вступает в силу 31 декабря и в целом применяется к финансовым годам, начинающимся с 31 декабря 2023 года, за исключением UTPR, который применяется к финансовым годам, начинающимся с 31 декабря 2024 года. Однако UTPR применяется к финансовым годам, начинающимся с 31 декабря 2023 года, в отношении компаний, входящих в состав групп, конечные материнские компании которых расположены в государствах-членах ЕС, которые воспользовались предусмотренной статьей 50 Директивы возможностью отсрочить применение IIR и UTPR.