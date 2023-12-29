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Полина Мостепан
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2024 г.: праздник к нам приходит!

Команда GSL спешит Вас поздравить с наступающими новогодними праздниками. Напоминаем, что с учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Полина Мостепан
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Ещё одна приятная праздничная новость, но исключительно, для москвичей: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь- с 20 ч. (31 декабря 2023 г.) до 6 ч. утра (01 января 2024 г.).

Желаем Вам праздничного настроения и ярких эмоций. Не бойтесь строить планы и мечтать в новом 2024 году. Всё зависит только от Вас!

С наступающим Новым Годом, Друзья!

Ваша Команда GSL!

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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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